Aalborg vinder og booker ottendedelsfinale mod Porto

Aalborg sluttede gruppespillet med en hjemmesejr på 30-28 over norske Elverum, og det betyder, at aalborgenserne skubber Flensburg-Handewitt væk fra fjerdepladsen i Gruppe A.

Dermed skal holdet op imod nummer fem i Gruppe B, Porto, i to playoffkampe. Holdet er forsvarende portugisisk mester og har den tidligere FC København-træner Magnus Andersson på trænerbænken.

Alternativet havde været et møde med franske Montpellier. Det krævede, at Aalborg satte point til mod Elverum, og det skete altså ikke, selv om det danske mesterhold rystede alvorligt på hænderne i anden halvleg.

Kampen så ud til at være afgjort ved halvtid, da Aalborg førte med hele 18-11, men usikkerheden sneg sig ind, og det begyndte at knibe med at lave mål.

Elverum fik reduceret til 26-28, og da Buster Juul efterfølgende brændte et straffekast, bredte nervøsiteten sig.

Heller ikke en norsk udvisning fik for alvor gang i det nordjyske angrebsspil, der blev mere og mere stift og rådvildt, som sekunderne gik.

Det norske landsholdstalent Alexander Blonz fik i stedet reduceret til 27-28 fra venstre fløj, men Henrik Møllgaard fik svarede igen med et afrettet skud.

Da Elverum hurtigt fik reduceret på ny, var der lagt op til en neglebidende afslutning.

Men Aalborg-spillerne holdt hovederne kolde og holdt på bolden, til nordmændene blottede sig, og så kunne Mark Strandgaard afgøre kampen i de sidste sekunder.