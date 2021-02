Aalborg vender truende nederlag til triumf i CL

Fem minutter før tid var Henrik Møllgaard og holdkammeraterne bagud med 24-27, men fem Aalborg-scoringer i træk betød, at det var de danske gæster, der kunne juble over sejren.

Håndboldherrerne fra Aalborg leverede torsdag et stort comeback i Champions League.

I målet trådte Simon Gade i karakter, da kampen blev afgjort, og Aalborg-keeperen afviste alt fra hjemmeholdets skytter.

Med to og et halvt minut tilbage kunne Sebastian Barthold derfor gøre det til 27-27, og lidt senere tordnede Henrik Møllgaard gæsterne på 28-27.

Med godt 50 sekunder tilbage tilkæmpede HC Motor sig et straffekast. Simon Gade afviste det ukrainske forsøg, og så kunne Sebastian Barthold øge til slutresultatet 29-27.

HC Motor var gået til pause med en smal føring på 15-14. Værterne bragte sig endda foran med 21-15 i begyndelsen af anden halvleg, hvor intet tegnede til point til Aalborg.

Med sejren rejste aalborgenserne sig samtidig fra et nederlag til THW Kiel tidligere på ugen. Her var danskerne foran med tre mål kort før tid, men endte med at tabe 26-28.

På grund af coronapandemien har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) besluttet at sende samtlige hold fra gruppespillet videre til knockoutfasen, men der var alligevel lidt på spil torsdag aften.

Holdenes placering i gruppespillet får nemlig betydning for modstanden i ottendedelsfinalerne.

Aalborg fastholder med torsdagens sejr i Ukraine tredjepladsen i gruppe B og holder samtidig HC Motor bag sig. Nordjyderne spiller den sidste kamp i gruppespillet i næste uge på hjemmebane mod Celje fra Slovenien.