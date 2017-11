Aalborg trodser afbud og slår Århus overbevisende

Efter en lovende sæsonstart har Århus derimod fundet jordforbindelsen med tre nederlag på stribe. Holdet har 12 point for ligeså mange kampe på sjettepladsen.

Aalborg stillede svækket op, da Tobias Ellebæk, Sebastian Barthold, Patrick Wiesmach og Arnor Atlason alle var udenfor, men Aalborg leverede en god præstation trods den smalle trup.

Århus fulgte ganske vist med til 4-4, men så tog hjemmeholdet afstand, så Århus-træner Erik Veje Rasmussen forsøgte at stoppe skaden med en timeout ved 4-7.

Det havde dog ikke den store effekt i første omgang. Århus-spillerne begik mange tekniske fejl og irriterede sig også over flere kendelser, de var uenige i. På blandt andet den konto kom udeholdet også bagud med fem mål.

Keeper René Villadsen gjorde ellers sit, da han reddede begge straffekast fra Aalborg i første halvleg.

Århus skulle nemlig prise sig lykkelig over, at også Aalborg havde tendens til at sløse, men Århus greb ikke sin chance for at reducere afstanden til blot tre mål mod slutningen, og så kunne Aalborg i stedet gå til pausen foran 16-11.

Det blev 17-11 kort inde i anden halvleg, men så havde Århus en håndfuld gode minutter, hvor Anders Kragh Martinusen blandt andet scorede tre gange på under to minutter. Pludselig var føringen skrumpet til to mål.

Det vækkede imidlertid hjemmeholdet, og aldrig igen havde Århus færten af point. 18-16 blev nemlig til 23-16 på en aarhusiansk scoringspause på syv minutter.

Derfra var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse, og hjemmeholdet spadserede en sikker sejr hjem.