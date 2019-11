Aalborg-træner er både ærgerlig og stolt efter nederlag

Det vurderer Aalborg-træner Stefan Madsen, der dog gerne ville have haft noget med fra opgøret.

- Jeg er både ærgerlig og stolt på samme tid. Vi kan tillade os at være ærgerlige over, at vi ikke fik et enkelt point. Vi kom med alt, hvad vi havde og spillede på et højt niveau. Det var småting, der gjorde, at det ikke lige gik vores vej, siger Stefan Madsen.

Aalborg gik til pause bagud med et enkelt mål og kom på 16-16 i anden halvlegs indledning. Barcelona kom dog foran 23-19 på et tidspunkt i anden halvleg.

En større afklapsning lurede, men det skete aldrig, og hjemmeholdet holdt sig inde i kampen.

- Det smuldrede aldrig rigtigt, og det har holdet stået for længe. Vi holder generelt sammen på tingene, selv om det ikke lige går vores vej, og vi fik kæmpet os tilbage og havde flere muligheder til at få helt fat. Det er ærgerligt.

- Vi mødte et af Europas absolut bedste hold, og det er en indikation på, hvor langt vi er nået, at vi kan stå og tillade os at være en smule skuffede, siger træneren.

Aalborg har indtil videre skrabet otte point sammen på fjerdepladsen i gruppe A, hvor seks hold går videre fra gruppespillet. På sjettepladsen har Celje fire point, mens Elverum og Zagreb i bunden har et enkelt point.

Stefan Madsen er da også optimist og holder fokus på både Primo Tours Ligaen og Champions League.

- Chancen for at gå videre er god. Vi har givet os alle tiders mulighed med otte point allerede nu. Vi har nogle på hjemmebane, som vi håber at kunne gøre noget ved. Jeg er meget fortrøstningsfuld og håber, at vi kan gøre den flotte start færdig, siger han.

Aalborg skal om en uge i kamp igen i Champions League, når de to hold krydser klinger i Barcelona.