Aalborg-træner: Vi er sat i verden for at jagte titler

Det sker ovenpå på lidt over to uger med et hav af store kampe. Tre DM-finaler og et Final 4-stævne i Champions League er det blevet til siden 2. juni, og nordjyderne ender efter denne weekend med at have spillet fem kampe på ni dage.

Siden nederlaget til FC Barcelona i Champions League-finalen søndag er det da heller ikke blevet til ret meget hvile.

Allerede onsdag skulle det danske mesterskab afgøres i den tredje finalekamp mod Bjerringbro-Silkeborg. En kamp, som nordjyderne vandt i overlegen stil.

- Vi brugte den første tid efter nederlaget (til Barcelona, red.) på at ærgre os, og så skyndte vi os at få vasket ærgrelsen væk og glæde os over, hvad vi havde præsteret. Det skulle vi så have forvandlet til en masse energi i løbet af mandag og tirsdag, siger Aalborg-cheftræner Stefan Madsen.

- Nu er det lidt den samme opgave igen, bare med omvendt fortegn. Nu har vi givet os selv lov til at være glade og fejre mesterskabet lidt, og så handler det om at få kroppen klar til nye opgaver.

Aalborg møder GOG i semifinalen lørdag og skal så enten møde Mors-Thy eller Skjern i en finale eller en kamp om tredjepladsen søndag.

Stefan Madsen og co. kender lørdagens fynske modstander særdeles godt. Så sent som i slutningen af maj sendte Aalborg GOG ud af DM-semifinalerne.

Derfor handler forberedelserne til kampen heller ikke så meget om det taktiske som at få det nordjyske mandskab motiveret og klar til kamp, hvilket ikke nødvendigvis er lige til.

- Det er en stor opgave - ikke kun for mig, men for alle omkring holdet. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at vi er sat i verden for at jagte titler, og vi ved godt, at der er en titel på spil i weekenden, siger Stefan Madsen.

- Vi ved også godt, hvad vi havde valgt, hvis vi selv kunne vælge den ene eller anden titel. Mesterskabet betød rigtig meget, men dermed ikke sagt, at det var afslutningen på sæsonen.

- Vi er ikke færdige endnu. Vi har 120 minutters håndbold foran os, og vi kommer til at kæmpe med næb og kløer for at tage endnu en titel.

Mors-Thy er som det eneste hold i år med ved et Final 4-stævne i pokalturneringen for første gang. Det gør det hele lidt mere specielt for vestjyderne, siger anfører Emil Bergholt.

- Det er bare stort - og det bliver fantastisk at spille med tilskuere igen. Det er et helt unikt håndboldevent, og det er ekstra unikt for Mors-Thy Håndbold, som ikke har været med før, og på den måde er det endnu et skridt opad i en ny verden.

- For en del spillere er det også første gang, og det bliver bare stort, lyder det fra Emil Bergholt på Mors-Thys hjemmeside.

De to semifinaler spilles klokken 13.30 og 16.00 lørdag i Jyske Bank Boxen i Herning. Henholdsvis kampen om tredjepladsen og finalen spilles på samme tidspunkter søndag.