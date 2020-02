Aalborg taber i Zagreb i tæt CL-gyser

Her vandt Zagreb opgøret 31-30 efter en dramatisk afslutning, hvor kroaterne sikrede sejren på et straffekast i kampens sidste aktion.

Aalborg havde med få sekunder tilbage udlignet til 30-30, men Henrik Møllgaard generede efterfølgende en kroatisk spiller, da denne fra midterlinjen ville sætte spillet i gang.

Det resulterede i rødt kort til Møllgaard og et straffekast til hjemmeholdet, som Zagreb udnyttede.

Dermed har Aalborg stadig 13 point i gruppe A.

Nordjyderne har for længst sikret en plads i ottendedelsfinalen, men spørgsmålet er, hvem der bliver modstander.

Fjerdepladsen i gruppen giver et møde i første knockoutrunde mod nummer fem i den anden gruppe, hvilket sandsynligvis vil blive en lidt nemmere opgave end at møde nummer fire.

Aalborg dyster mod Flensburg-Handewitt om fjerdepladsen, og Aalborg kan selv afgøre det hjemme mod Elverum 1. marts, fordi nordjyderne har slået tyskerne to gange, og begge hold mangler en kamp og har 13 point.

Aalborg var bagud 5-7 efter ti minutter, efter en indledning hvor det danske mesterhold var foran både 2-0 og 4-2.

Zagreb kom på 13-11, men Magnus Saugstrup udlignede til 13-13 med seks minutter igen.

På halvlegens sidste aktion havde Buster Juul muligheden for at udligne, men Aalborg-spilleren misbrugte muligheden på et straffekast, og dermed gik Zagreb til pause foran 16-15.

Generelt virkede opgaven ikke umulig i anden halvleg for Aalborg, der langt fra blev budt velkommen af en heksekedel i Kroatien. Men Aalborg fik aldrig overtaget i kampen.

Sebastian Barthold udlignede til 18-18, og med et kvarter igen var det stadig lige, da Janus Smarason med sin sjette scoring bombede Aalborg på 24-23.

I stedet for at øge føringen lukkede Aalborg hjemmeholdet ind igen, og så var Zagreb i stedet foran 27-25 med lidt under ti minutter igen.

Det var helt tæt fem minutter før tid, hvor Zagreb var foran med et enkelt mål, og med under to minutter igen udlignede Barthold til 29-29 på et straffekast.

Da Tobias Ellebæk til sidst sørgede for 30-30 lignede det en deler, men ved Møllgaards aktion endte det hele i hænderne på Zagreb.