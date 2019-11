Aalborg taber hæderligt hjemme mod Mikkel Hansen og co.

Nederlaget var dog hæderligt i forhold til 24-37 i det første møde i Paris, og Aalborg har på det seneste tabt to gange til både FC Barcelona og PSG, men det kan Aalborg nok leve med.

- Vi kæmpede bravt, og vi havde mulighederne for at få helt fat for alvor et par gange, men det lykkedes ikke på grund af lidt uopmærksomhed nogle gange og nogle brændte chancer, vi normalt scorer på.

- Det var brandærgerligt, når vi var så tæt på. Et af vores mål var, at Paris skulle gøre sig umage for at vinde heroppe, og vi formåede at presse dem derud, siger Aalborg-træner Stefan Madsen.

Det er ikke mod gruppens to tophold, at Aalborg kunne forvente at hente sine point, og sejren hjemme mod Flensburg-Handewitt luner stadig i det samlede regnskab for Aalborg.

De seks bedste hold går videre fra gruppen, som bliver afgjort til marts næste år, og med otte point ligger Aalborg lunt.

- Det ser rigtig fint ud, vi har stadig fine muligheder for at komme videre. Jeg er fortrøstningsfuld, hvis vi kan blive ved med at præstere på dette niveau. Situationen er fin, men der er lang vej endnu, siger træneren.

Henrik Møllgaard bragte Aalborg på 3-2 efter fem minutter, og Magnus Saugstrup trak et straffekast, som Buster Juul udnyttede til 4-3.

Aalborg var på dupperne, og Mark Strandgaard øgede til 6-4 fra fløjen, og det blev også 9-7 til Aalborg ved Saugstrup efter et kvarter.

Med ti minutter igen af halvlegen havde PSG udlignet til 11-11, og Luka Karabatic bragte stjernerne fra Paris foran 12-11.

Det var muligt for Aalborg at være med, indtil PSG skruede tempoet lidt op, og Sander Sagosen bragte gæsterne foran 15-12 fem minutter før pausen.

Aalborg gjorde det fint. Indsatsen var godkendt, og hjemmeholdet var hæderligt bagud med 14-17 i pausen.

Billedet var det samme i anden halvlegs indledning. Aalborg spillede godt, men PSG kunne hele tiden lige hæve niveauet, hvis det blev nødvendigt.

Mads Christiansen reducerede til 17-20. Det blev også 19-21, men Sagosen øgede igen og bragte PSG foran med tre mål.

To scoringer i træk gav Aalborg håb, og Janus Smarason reducerede til 24-25. PSG øgede hurtigt igen med et par scoringer, men Aalborg halede så atter ind til 26-27, og det blev også både 27-28 og 28-29 med fem minutter tilbage.

Aalborg var godt med, men PSG var alligevel for stærk og vandt med tre mål.

Næste opgave for mestrene er ude mod Flensburg-Handewitt, inden Aalborg slutter året af ude mod det stærke ungarske hold fra Szeged.