Aalborg taber efter forgæves isbombardement i lokalopgør

Aalborgenserne tabte tirsdagens lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks med 3-5, og dermed har de ellers så sejrsvante aalborgensere tabt to gange i træk.

I søndags var det den nærmeste forfølger, Rungsted Seier Capital, der fik skovlen under Aalborg, der nu kun har halvandet points forspring på førstepladsen.

At Aalborg skulle skøjte fra isen som taber af lokalopgøret, er dog næsten ubegribeligt, når man ser på tallene fra kampen.

Aalborgenserne vandt skudstatistikken med hele 43-11, så holdets ellers stærke målmand George Sørensen kom ud af kampen med en redningsprocent på blot 55.

Nikolaj Krag-Christensen indledte målscoringen for Frederikshavn efter mindre end to minutters spil, og det var samme spiller, der scorede hjemmeholdets femte og sidste mål til 5-2 i tredje periode.

Aalborg erstattede George Sørensen med en ekstra markspiller allerede fem minutter før tid. Men selv om Jeppe Jul Korsgaard fik reduceret, var der for stort et hul at lukke.

En anden topbejler, Esbjerg Energy, smed også point, da holdet hjemme tabte 2-3 efter overtid til Sønderjyske.

Dermed fremstår Rungsted som tirsdagens store vinder i toppen. I et sjællandsk rivalopgør vandt holdet hele 8-2 over Rødovre Mighty Bulls og fremstår som topstridens mest formstærke hold.