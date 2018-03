Aalborg sørger for nordjysk lokalopgør i iskvartfinaler

Der er lagt op til et intenst brag på banen og tribunen, når de to nordjyske ishockeyrivaler Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks tørner sammen i kvartfinalerne i DM-slutspillet.

Tirsdag havde de tre bedste hold i grundspillet mulighed for at vælge deres modstander, og da Aalborg som nummer to fik mulighed for at vælge, faldt valget på den nordjyske rival.