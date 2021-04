Aalborg slår Rungsted og tvinger finaleserie ud i ny dyst

Nordjyderne var længe bagud mod Rungsted, men tre scoringer i tredje periode sørgede for, at de stadig kan vinde det danske mesterskab.

Aalborg Pirates havde kniven for struben, men klarede ærterne, da klubben var på besøg hos Rungsted Seier Capital i den femte kamp i finaleserien om det danske ishockeymesterskab.

Aalborg vandt 4-2, og finaleserien står nu 3-2 i Rungsteds favør.

Rungsted vandt de første tre kampe og har altså misbrugt to muligheder for at tage DM-guldet.

De to mandskaber skal nu ud i en sjette kamp, hvor Rungsted får en ny mulighed for at hente trofæet til Nordsjælland. I Aalborg lugter de blod og kan bringe balance i regnskabet i den kommende kamp.

I søndagens opgør bragte Rungsted sig på guldkurs i første periode, da Rasmus Thykjær Andersson efter seks minutters spil sendte pucken i netmaskerne i powerplay.

I anden periode skulle vi helt frem til sidste minut, før Aalborg bragte balance i regnskabet. Martin Højbjerg stod bag scoringen med 19 sekunder tilbage på uret.

I den sidste og afgørende periode bragte Rungsted sig tilbage i front.

Frederik Bjerrum tiltrak sig opmærksomhed og sendte pucken skråt tilbage til Hampus Gustafsson, som scorede i tomt net.

Aalborg gav imidlertid ikke op. På under halvandet minut vendte nordjyderne det hele på hovedet. Cody Donaghey og Ben Duffy stod for scoringerne, der sendte Aalborg foran 3-2.

I slutfasen scorede Martin Højbjerg for Aalborg, som dermed vandt 4-2.