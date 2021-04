Aalborg slår Rungsted og melder sig tilbage i guldkampen

Med en 5-2-sejr på egen is over Rungsted Seier Capital reducerede nordjyderne til 1-3 i finaleserien, der spilles som bedst-af-syv kampe.

Ishockeyspillerne fra Aalborg Pirates bevarede fredag chancen for at vinde det danske mesterskab.

Aalborg bragte sig i front efter 13 minutter, da værterne var i powerplay. Thomas Spelling modtog pucken fra Julian Jakobsen og trykkede den ind til 1-0 ved nærmeste stolpe.

Rungsted svarede igen fire minutter senere, da svenske Mattias Persson fra en spids vinkel sendte pucken over skulderen på AaB-målmand George Sørensen til 1-1.

De nordjyske værter gik alligevel til pause med en etmålsføring efter de første 20 minutter, da Martin Lefebvre med et minut tilbage af første periode sendte Aalborg på 2-1.

Ingen af de to mandskaber formåede at komme på tavlen i anden periode.

Aalborg missede i løbet af perioden et straffeslag, da Cristopher Nihlstorp i gæsternes mål fik blokeret Julian Jakobsens skudforsøg.

De sidste 20 minutter blev indledt med stor dramatik, da Rungsteds Rasmus Thykjær Anderson fik en dryppende blodtud, da han blev ramt af en stav i ansigtet.

Det medførte en to gange to-minutters-udvisning til Aalborgs Lasse Bo Knudsen. Rungsteds Nichlas Hardt udlignede kort efter til 2-2, så alt igen var åbent.

Midtvejs i tredje periode begyndte det igen at tippe Aalborgs vej, da amerikaneren Pier-Olivier Morin med et skud fra distancen gjorde det til 3-2 for værterne.

Selv samme Morin øgede lidt senere til 4-2, inden Ben Duffy til sidst cementerede nordjydernes sejr.

De to mandskaber står over for hinanden for femte gang på søndag i Rungsted.