Aalborg sætter Skjern på plads i semifinalejagt

TTH har et enkelt point efter nederlaget tidligere onsdag til Sønderjyske, og alle har spillet to kampe.

Aalborg var overbevisende i kontrafasen, og holdet ligner en semifinaledeltager efter den overbevisende sejr.

Aalborg gik til pause foran med fem mål, og efter fem minutter var hjemmeholdet stadig i front med fem og førte 22-17.

Eivind Tangen reducerede for Skjern, som formåede at holde greb i opgøret, da Sebastian Augustinussen reducerede til 22-25.

Målene haglede ind i fasen, og Aalborg øgede til 27-23, og med 13 minutter igen havde Aalborg skabt et forspring på seks mål, som blev holdt med slutresultatet 34-28.

Tidligere onsdag vandt Sønderjyske ude med 32-30 over TTH Holstebro, og her gik TTH ellers til pause foran 15-12.

Føringen blev udbygget til 18-14 fire minutter inde i anden halvleg, da Magnus Bramming udnyttede et kontraangreb.

Sønderjyderne formåede dog at holde fast og skabe spænding. Oliver Nøddesbo Eggert sørgede for at udligne til 19-19, og det hele var helt lige med 20 minutter igen.

Det var det stadig med et kvarter tilbage, da stillingen var 23-23, inden TTH bragte sig foran ved Viktor Östlund.

Det blev da også en tæt afslutning med 26-25-føring til TTH med otte minutter tilbage.

Et fornemt indspil fra playmaker Oliver Nøddesbo Eggert til stregspilleren Frederik Ladefoged betød udligning for Sønderjyske til 26-26.

Det bølgede frem og tilbage, og 29-29 med fire minutter igen fortalte alt om jævnbyrdigheden. Men til sidst var det altså gæsterne, der trak det længste strå.

I nedrykningsgruppen hentede KIF Kolding vigtige point med en 31-24-sejr over Mors-Thy Håndbold, mens Nordsjælland Håndbold slog Ribe-Esbjerg 26-25.

Dermed topper Mors-Thy med seks point for tre kampe foran Nordsjælland og Ribe-Esbjerg, der har henholdsvis fem og fire point for tre og to kampe.

KIF har to point for to kampe, og Lemvig-Thyborøn ligger sidst med et point efter to nederlag.