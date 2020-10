Aalborg rejser sig og vinder på isen i Rødovre

Aalborg Pirates var på jagt efter at revanchere sig søndag, og det lykkedes for det nordjyske ishockeyhold.

Her tog Rødovre Mighty Bulls imod, og gæsterne kunne rejse hjem med en 2-1-sejr.

Dermed topper Aalborg Metal Ligaen med 13 point efter tre regulære sejre og to kampe, der er vundet efter overtid.

Hjemmeholdet kom ellers bedst i gang på isen i Rødovre, da Steffen Klarskov Nielsen sørgede for 1-0 efter ni minutter. Lidt over to minutter senere udlignede Martin Lefebvre så for Aalborg.

I anden periode sikrede Kirill Kabanov 2-1-sejren efter sit mål i powerplay.

Rungsted Seier Capital ligger på andenpladsen med 11 point efter en 4-2-sejr ude over Sønderjyske, som har otte point.

Mattias Persson bragte Rungsted foran 1-0, og Marcus Olsson scorede to gange for gæsterne, inden Nichlas Hardt satte det sidste mål ind.

Matt Prapavessis scorede begge Sønderjyskes mål.

Først udlignede han til 1-1, og i tredje periode reducerede han til 2-3.