Aalborg overlever Flensburg-comeback og er i Final 4

Aalborg Håndbold var tæt på et kollaps i Flensburg, men de danske mestre fik hevet et historisk resultat hjem, da holdet spillede sig i Champions Leagues Final 4 for første gang.

Aalborg er det første danske herrehold siden AG København i 2012 til at spille sig blandt de fire sidste i Champions League.

Final 4 spilles 12.-13. juni i tyske Köln.

Det danske hold fik en perfekt start på kampen i bestræbelserne på at holde Flensburg fra at få færten af et comeback.

Nordjyderne gik i front fra start, og med Sebastian Bartholds kontrascoring til 11-7 efter et kvarter begyndte det virkelig at se lovende ud set med danske briller.

En timeout fra hjemmeholdet fik sat mere fart i nordtyskernes angrebsspil, og fem minutter senere var der udlignet til 11-11.

Flensburgs i forvejen skadesplagede hold måtte føje flere spillere til lazarettet i de sidste ti minutter af halvlegen.

Målmand Benjamin Buric fik en tydeligt slem lårskade syv minutter før pausen, og Mads Mensah døjede med smerter i venstre arm.

Ikke ret meget gik tyskernes vej. Heller ikke dommerkendelserne, og frustrationen var udtalt hos hjemmeholdet.

Det udnyttede Aalborg til at tage en tomålsføring med til pause.

Og da stillingen hed 16-14, skulle danskerne blot lave seks mål i anden halvleg for at tvinge Flensburg ud i en seksmålssejr for at komme videre. Ellers var udebanemålene i dansk favør ved tysk femmålssejr.

Men det blev alligevel en ekstremt svær opgave.

Tyskerne kom buldrende ud efter pausen. Mindre end seks minutter inde i anden halvleg var Flensburg foran 20-17 og tilmed en mand i undertal i to minutter.

Det blev også 21-17, inden Aalborg kom på tavlen igen. Kampen var i den grad åben igen.

Torbjørn Bergerud i Flensburgs mål, som var helt væk i første halvleg, snuppede pludselig alt, og aalborgenserne virkede rådvilde i angrebet.

Ved 19-24 var danskerne bagud med de fem mål, holdet vandt med på hjemmebane. Der var lagt op til et brag af en afslutning.

Det lykkedes Aalborg at genvinde fatningen, og med otte minutter igen reducerede Buster Juul til 24-27.

Forskellen var også på tre mål lidt over tre minutter før tid, men Flensburg formåede at bringe sig foran 33-28 med et minut igen.

Aalborg havde dog bolden, og et gennembrud fra Felix Claar få sekunder før tid sikrede den danske triumf efter et intenst drama.