Tophold sætter kurs mod semifinalerne i Metal Ligaen

Esbjerg vandt på udebane med 4-2 over Frederikshavn efter en tæt affære, hvor amerikaneren Charles Corcoran blev matchvinder med 3-2-målet seks minutter før tid.

Med otte sekunder tilbage cementerede Rasmus Bjerrum gæsternes sejr.

I fredags havde vestjyderne vundet med 5-2 på hjemmebane. Dermed er Esbjerg blot to sejre fra avancement, da kvartfinalen afgøres som en bedst-af-syv-serie.

Aalborg Pirates vandt søndag med 4-3 på udebane over Herlev Eagles.

Gæsterne bragte sig foran med 3-0 i første periode, men Herlev fik i anden periode udlignet til 3-3, inden Aalborg afgjorde duellen i tredje periode med målet til 4-3.

Aalborg havde vundet det første opgør med 5-2.

Sønderjyske fulgte op på fredagens 4-2-sejr over Herning ved at vinde 4-3. Denne gang måtte Sønderjyske dog tage den forlængede spilletid i brug for at slå midtjyderne.

Senere søndag spiller topholdet i grundspillet, Rungsted Seier Capital, sin anden kamp mod Rødovre Mighty Bulls. Nordsjællænderne vandt den første.