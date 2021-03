Aalborg melder alle klar til CL-brag trods corona-tvivl

Men onsdag har alle fem igen - sammen med resten af truppen - en negativ test, som det kræver for at må rejse ind i det sydeuropæiske land.

Kun anfører René Antonsen er ikke klar til opgøret, efter at han tidligere på måneden blev opereret for en brækket knogle i hånden.

- Vi er utroligt lettede over, at alle testede negative. Der venter to uhyre spændende opgør, og vi er virkelig sultne efter at skabe et godt resultat i Portugal, siger direktør Jan Larsen.

Trods de negative test tager holdet ingen chancer og venter med at flyve til Portugal til torsdag middag for at nedsætte smitterisikoen.

- Havde du spurgt mig for et år siden, havde det jo været helt skørt, men det er bare den nye hverdag, siger cheftræner Stefan Madsen.

Han glæder sig til mødet med FC Porto, som holdet også stod til at skulle møde i ottendedelsfinalerne sidste år, inden turneringen blev suspenderet på grund af corona.

- Det bliver en ekstremt spændende opgave. Vi glæder os helt sindssyg til endelig at få lov at møde Porto.

- Samtidig bliver det også en vanskelig opgave. Det er et hold, som vi ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, men et hold, der har for vane at spille en del syv mod seks og gør det godt.

- Et hold der har nogle individualister, der på de helt store dage kan gøre det svært for de fleste. Men samtidig har vi også en fornemmelse af, at vi kan tvinge dem til at lave et antal fejl, der gør, at det falder ud til vores fordel, siger han.

Kampen fløjtes i gang torsdag aften klokken 20.45 dansk tid. Returopgøret i Aalborg spilles 7. april.

Den samlede vinder af de to opgør skal møde enten Flensburg-Handewitt eller HC PPD Zagreb i kvartfinalen.