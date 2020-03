Aalborg knuser Rødovre i forsmag på kvartfinale

Det har ligget fast i et stykke tid, at Aalborg Pirates vinder Metal Ligaens grundspil, og at Rødovre Mighty Bulls sniger sig med i slutspillet på yderste mandat.

Det betyder også, at de to hold skal mødes i kvartfinalerne, og fredag aften gav de to hinanden en forsmag på, hvordan det bliver. Set med Rødovres briller var det ikke ret opløftende.