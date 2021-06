Aalborg kan blive første danske vinder af Champions League

Mens danske kvindehåndboldhold flere gang har løbet med Champions League-trofæet, er det aldrig lykkedes for et dansk herrehold at vinde den største klubturnering.

For at finde den seneste danske finaledeltager, skal man bladre helt tilbage til 1976 i historiebøgerne, hvor turneringen hed European Champions Cup.

Her tabte Fredericia KFUM med 15-17 til jugoslaviske Borac Banja Luka.

Men selv om det er 45 år siden, er der ligheder mellem Fredericia-holdet og Aalborg, fortæller Thomas Ladegaard, der er forfatter til bogen "Håndboldens legender" og vært på podcastmediet Mediano Håndbold.

- Da Fredericia var så dygtig i 1970'erne, var det også mod hold med flere penge og ressourcer. Det var de statsfinansierede hold i Østeuropa. Men det var også en række ærgerrige spillere, der ville noget mere, siger Thomas Ladegaard.

- De var også mere ambitiøse apropos Henrik Møllgards citat om at vinde Champions League (Til DR i 2019, red.). Dengang var det Anders Dahl Nielsen, der var drivkraften. De turde også tænke større.

- Men de var oppe imod en vis overmagt, og det er Aalborg også oppe imod, som har større budgetter og større individuelle kvaliteter.

Efter Fredericia KFUM forsvandt fra den europæiske top, var det i mange år KIF Kolding, der var det danske fyrtårn i Champions League.

Klubben var i semifinalen i både 1992 og 2002.

- Det var i den begyndende professionalisering af håndbold. Der var Kolding på herresiden de første, der begyndte med den professionelle tilgang med kontrakter.

- Der er igen en lille parallel til Aalborg. At have de visioner og turde at lave et løft, som ikke rigtig fandtes, siger Thomas Ladegaard.

I 2012 var en ny dansk klub i semifinalerne under Final 4-formatet. Pengetunge AG København endte på en tredjeplads.

Men kan Aalborg så gå hele vejen og tage det første Champions League-trofæ?

Thomas Ladegaard ser en klar favorit i modstanderen fra FC Barcelona.

- Jeg vil vove at påstå, at det er længe siden, at der har været en så åbenlys favorit i en Champions League-finale. Men når det er sagt, så er det i Köln, hvor alting kan ske.

- Barcelona kan kun skuffe nu, mens Aalborg kan spille fuldstændig frit. De har allerede skrevet dansk håndboldhistorie, siger forfatteren.

Finalen spilles klokken 18 i Lanxess Arena i Köln.