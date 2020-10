Aalborg indkasserer første liganederlag i næsten et år

30. oktober 2019.

Så langt skal man tilbage i kalenderen for at finde Aalborg Håndbolds seneste nederlag i Danmarks bedste række inden for herrehåndbold.

Men Bjerringbro-Silkeborg (BSH) nulstillede lørdag tælleren. Her blev nordjyderne slået for første gang i ligaen i næsten et år, da BSH efter et tæt opgør vandt 28-26.