Aalborg holder på skadet skarpskytte

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Klubdirektør Jan Larsen er glad for at kunne belønne den 25-årige vestjyde efter et langt skadesforløb.

- Det har været et hårdt forløb for Andreas med den alvorlige skade, men han har kæmpet forbilledligt gennem hele perioden. Vi kan se store fremskridt hos ham, og vi er ikke i tvivl om, at han nok skal blive klar til den kommende sæson.

- Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har forlænget samarbejdet, og vi har store forventninger til, at han kommer til at bidrage i stor stil de kommende sæsoner, siger direktøren.

Andreas Holst var Aalborgs topscorer, da han under en ligakamp mod TTH Holstebro fik en skade i baglåret og overrev flere muskler, så en operation var nødvendig.

I forbindelse med kontraktforlængelsen fortæller han, at han er ved at være sin skade kvit.

Under sin tid som GOG-spiller tidligere i karrieren var han også langtidsskadet, da han ødelagde sit korsbånd.

Andreas Holst var i 2013 med til at vinde VM-guld med det danske U19-landshold. På seniorniveau er han noteret for fire landskampe. Den seneste fik han i 2016.