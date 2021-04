Aalborg har ryggen mod muren: Nødt til at prøve noget nyt

Der er maksimalt pres på hjemmeholdet, når den fjerde DM-finale i Metal Ligaen fredag aften spilles.

Her tager Aalborg Pirates imod Rungsted Seier Capital, og nordjyderne er tvunget til at vinde.

Pirates er således bagud med 0-3 i kampe, så bare en enkelt sejr mere til nordsjællænderne sender guldet til Rungsted.

Aalborg har ellers i de første tre kampe vist gode takter og haft rigeligt med muligheder foran mål, men skarpheden har manglet, erkender sportschef og assistenttræner Ronny Larsen.

- De (Rungsted, red.) har været knivskarpe over hele linjen, men det er bestemt heller ikke alle hos os, der har levet op til vores forventninger.

- Vi skal måske være lidt mere passive og spille lidt mere med hovedet, for vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Derudover kunne det være rart at prøve at score det første mål, så vi ikke skal jagte hele tiden, siger han til Nordjyske.

Det er aldrig sket før, at et hold har vendt 0-3 i kampe til DM-guld, så Aalborg skal altså lave en historisk præstation, hvis Rungsted skal vippes af den danske ishockeytrone.

Det nordsjællandske mandskab er det seneste hold, der er blevet kåret som dansk mester. Det skete i 2018/19-sæsonen. 2019/20-sæsonen blev afblæst før tid på grund af coronapandemien.

Den fjerde - og potentielt sidste - DM-finale går i gang fredag klokken 19.30.