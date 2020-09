Aalborg fortsætter god sæsonstart med sejr over Ribe-Esbjerg

Ribe-Esbjerg må til gengæld sande, at sæsonstarten ikke har været som håbet. I første runde blev det til et nederlag til TTH Holstebro, og i anden runde tabte man skuffende til KIF Kolding.

Aalborg Håndbold sikrede sig torsdag sæsonens sejr nummer tre ud af tre mulige i Herre Håndbold Ligaen, da det ude blev til sejr over Ribe-Esbjerg.

Dermed har mandskabet tabt sæsonens første tre kampe.

Første halvleg i torsdagens opgør var relativt tæt, og gæsterne fra Aalborg gik til pause med en snæver 17-15-føring.

Efter pausen trak aalborgenserne en smule mere fra hjemmeholdet, der dog også formåede at svare lidt igen. Efter at have været bagud med 20-24 fik Ribe-Esbjerg kæmpet sig frem til en udligning til 25-25.

Aalborg svarede dog igen med tre mål i træk, og det hul formåede værterne ikke at lukke. Det endte til sidst derfor med en relativt sikker udesejr.

De to bagspillere Lukas Sandell og Nikolaj Læsø, der begge spiller for Aalborg, blev kampens topscorere med otte mål hver.

Aalborg ligger nummer et i den bedste danske håndboldrække efter tre kampe. Resten af holdene i toppen har dog kun spillet to kampe.