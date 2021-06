Aalborg før Final 4: Sensationer sker i Köln

- Sensationer har det med at ske i Köln, og jeg har en lumsk mistanke om, at det fortsætter. Så kan du godt regne ud, hvem jeg tror, der vinder, siger Jan Larsen inden afrejsen torsdag til Final 4-stævnet i Köln.

Spørger man Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen, hvorfor den danske klub løber med trofæet i år, er svaret lidt i samme retning.

- Det gør vi, fordi underdogs har det med at overraske.

- Vi har vist, at vi har et meget højt topniveau og spiller med en stor kynisme og ro. Så vi tror fuldt og fast på det. Men vi ved godt, at rigtig mange ting skal gå vores vej, før det lykkes, men troen er der 100 procent, siger Stefan Madsen.

Det er første gang siden 2012, at en dansk herrehåndboldklub er blandt de sidste fire i den største klubturnering. Dengang blev det stjernespækkede AG København nummer tre.

I semifinalen står Aalborg over for storholdet Paris Saint-Germain med Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen på holdkortet.

- Det er jo et voldsomt stjernespækket mandskab med to absolut klassespillere på hver position, siger Stefan Madsen.

- Vi vil gerne skabe fart i kampen. Vi skal have lukket op for vores kontrafase. Samtidig dækker Paris en type forsvar, der kan være meget svær at afkode, fordi de veksler meget i både opstilling og struktur.

Aalborg skal ramme "absolut topniveau" for at slå franskmændene, mener cheftræneren.

- Vi kommer til at knokle røven ud af bukserne for det.

Aalborg spiller semifinalen blot fire dage efter, at klubben tabte det andet opgør om DM-guldet til Bjerringbro-Silkeborg.

Men det proppede kampprogram har ikke sat dybe spor i spillerne endnu.

- Jeg er egentlig meget fortrøstningsfuld og meget positivt overrasket over, hvor vi står rent fysisk på nuværende tidspunkt.

- Min fornemmelse er, at folk ikke er gået fuldstændig i bund. Der bliver gravet efter ressourcer i øjeblikket, men den scene, vi skal ned og optræde på, giver noget ekstra, siger Stefan Madsen.

Længe så det ud til, at Lanxess Arena i Köln ville blive tilskuertomt til Final 4.

Men lave smittetal i området betyder, at minimum 500 tilskuere kan få adgang. Dem har Aalborg også fået andel i.

Jan Larsen fortæller, at omkring 50 Aalborg-fans kommer til Köln.

- Kan 50 tilskuere betyde noget? Ja, det kan det. Alene bare det, at man kan høre nogen, der hepper på os, selv om de nok ikke kan råbe arenaen helt op, siger Aalborg-direktøren.

Han siger videre, at klubben også står til en "økonomisk gulerod" ved at være kommet så langt.

- Mit bedste bud er, at vi får indtægter for mellem 750.000 kroner og en million. Så er der også nogle omkostninger, men det er selvfølgelig en god forretning.

Indtægterne kan blive højere, jo bedre nordjyderne bliver placeret i turneringen.

Alt efter resultatet i semifinalen venter der enten en finale eller en kamp om tredjepladsen søndag for Aalborg.

I den anden semifinale lørdag mødes franske Nantes og spanske FC Barcelona, som Stefan Madsen ser som favorit til at løbe med titlen.

- Jeg synes, at Barcelona er favoritter. De har vist gennem længere tid, at de spiller på et meget højt niveau, og så tror jeg, at der er en afgørende faktor i de to spillere, de har i målet.

I Barcelona-målet står blandt andet danske Kevin Møller.

Aalborgs semifinale mod PSG spilles klokken 15.15 lørdag.