Aalborg-fløj: Vi skulle ryste nerver af i starten

Sejren på 35-33 ved Final 4-stævnet i håndbold kom i hus med et flot comeback, efter at Aalborg fik en dårlig start på kampen.

- Der var helt klart nogle nerver, som vi skulle ryste af i starten. Spillet lignede slet ikke det, som vi plejer at spille. Vi var alt for passive og bange for at gå på målet, siger Buster Juul.

Han kom også selv dårligt fra start ved at brænde et straffekast i kampens første angreb på PSG-målmand Yann Genty.

Det tog han dog revanche for i anden halvleg, hvor han satte et straffekast sikkert ind på et afgørende tidspunkt.

- Jeg havde det rigtig godt, fordi det var Gérard (PSG's anden målmand, red.), der var på kassen.

Buster Juul havde nemlig forberedt sig på straffekast mod netop Vincent Gérard inden opgøret.

Juul har været i Aalborg siden 2013, og han rangerer lørdagens sejr meget højt.

- Det er den vildeste sejr i Aalborgs håndboldhistorie. Vi var bare nede i sækken, og Paris gjorde, hvad de havde lyst til i starten.

Med til at overvære den overraskende sejr var omkring 50 medrejste Aalborg-fans, og i blandt dem var Busters Juul mor.

Han fortæller, at hun kunne høre hende under kampen i den forholdsvis mennesketomme Lanxess Arena i Köln, hvor kun 1000 billetter var i omløb grundet coronapandemien.

- "Kom så, Buster", råbte hun, siger han med et smil.

- Det har hun råbt lige siden jeg var fem-seks år. Det er altid dejligt at have familie med.

I søndagens finale venter enten Nantes eller FC Barcelona. De mødes lørdag klokken 18.