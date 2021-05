Aalborg-fløj: Vi skubber til grænser og går efter titel

Sådan lyder det fra Aalborg-fløjspilleren Sebastian Barthold, der anerkender, at de tre andre hold ved Final 4-stævnet på papiret er større mandskaber.

Aalborg Håndbold går efter at skabe overraskelsen, når nordjyderne skal møde det franske storhold Paris Saint-Germain i semifinalen i Champions League.

- Normalt plejer underdoggen at præstere godt i Final 4, så hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det?

- Jeg føler det som om, at vi hele tiden har skubbet til grænserne, og vi kommer til Köln fulde af selvtillid efter at have slået Porto og Flensburg ud, siger Barthold i en pressemeddelelse.

Lodtrækningen tirsdag i østrigske Wien magede det således, at Nantes og Barcelona mødes i den anden semifinale.

- Vi ved, vi er oppe imod nogle af de virkelig store hold. Men vi er her for at vinde det hele. Det er den måde, vi tænker på, siger fløjspilleren.

PSG-anfører Luka Karabatic lover, at pariserne ikke kommer til at undervurdere det danske hold, som også har rutinerede spillere, der har prøvet lidt af hvert.

- Vi har lidt mere erfaring, men Aalborg har spillere, som har været i finalestævner før. De har haft en virkelig god sæson.

- Dansk håndbold bliver bedre og bedre, og de har også en chance for at vinde, siger Luka Karabatic.

Final 4-stævnet afvikles i tyske Köln med semifinaler 12. juni og finale dagen efter. Der spilles uden tilskuere på grund af coronapandemien.