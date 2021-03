Aalborg får aflyst CL-kamp efter tre coronatilfælde

- Vi er selvfølgelig utroligt ærgerlige over, at vi ikke får mulighed for at slutte gruppespillet ordentlig af.

- Men det vigtigste for os er nu først og fremmest at sørge for spillernes samt stabens helbred, og så må spillet på banen for en stund komme i anden række, siger Aalborg-direktør Jan Larsen til klubbens hjemmeside.

Oven på mandagens positive coronatilfælde med målmanden Simon Gade fik Aalborg onsdag morgen foretaget nye test.

Svarene viste, at yderligere to spillere, Magnus Saugstrup og Lukas Sandell, er testet positive for coronavirus.

Efter dialog med Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, og for at begrænse smittespredningen er kampen mod Celje aflyst.

Yderligere test de kommende dage vil afgøre, hvorvidt Aalborgs ligakamp mod Århus Håndbold på søndag kan blive afviklet som planlagt.

Simon Gade er i bedring, mens Magnus Saugstrup og Lukas Sandell begge har det fint omstændighederne taget i betragtning, oplyser Aalborg.