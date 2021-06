Aalborg er klar til Champions League igen: En gigantisk lettelse

- Jeg er gigantlettet. Det er som at få en sten ud af skoen.

- Det er selvfølgelig det, som vi rigtig gerne vil. Vi er bare superstolte over vores præstation, og at vi skal spille Champions League næste år, siger Jan Larsen.

Med en sejr på 32-26 over Bjerringbro-Silkeborg i den afgørende finalekamp sikrede nordjyderne sig det tredje DM-guld i træk.

Det gjorde de foran 2750 rødklædte tilskuere i Jutlander Bank Arena i Aalborg.

- Vi havde sagt til hinanden, at vi taber ikke på den her fantastiske hjemmebane, siger Jan Larsen.

Også Stefan Madsen var en lykkelig cheftræner, efter mesterskabet kom i hus.

- Det er en fantastisk følelse. Jeg synes, at vi fik sat en stor fed streg under, at vi er det bedste hold.

- Vi vidste godt, at vejen til succes var at komme ud og på intet tidspunkt vise svaghedstegn. Vi var lige et skridt foran hele vejen, siger han.

Samtidig har det også stor betydning for cheftræneren, at Aalborg nu er klar til Champions League igen.

- Lidt en lettelse? Det er en gigantisk lettelse, siger Stefan Madsen.

- Vi har gang i rigtig mange spændende ting. Vi er kun lige startet, så det er en kæmpelettelse, at vi kan repræsentere Danmark ude i Europa igen.

Aalborg Håndbold gik overraskende hele vejen til finalen i årets Champions League, hvor FC Barcelona i søndags var en for stor mundfuld.

At det ikke blev til en titel der, gør DM-sejren endnu vigtigere, fortæller stregspiller Magnus Saugstrup.

- Det er en kæmpestor bedrift at vinde tre år i streg, og det er selvfølgelig en lettelse, fordi man gerne vil slutte ordentlig af, når vi har gjort det så godt internationalt, siger landsholdsstregen, der spiller sin sidste sæson i klubben.

Magnus Saugstrup er dog ikke helt færdig i Aalborg-trøjen endnu.

I weekenden har Aalborg mulighed for at tage The Double, når Final 4-stævnet i pokalturneringen venter.

- Nu skal vi allerførst have en gigantisk fest - det har spillerne fortjent, siger direktør Jan Larsen.

- Vi skal slå et ordentlig hul i jorden, og så bruger vi dagen på at slappe af torsdag. Og så kommer vi topmotiveret til Boxen i Herning til Final 4.