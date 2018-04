Aalborg er i ishockeyfinalen: Forløsning efter hårde år

Det er snart fire årtier siden, at det danske ishockeymesterskab for første og hidtil eneste gang endte i Aalborg.

- Det er en kæmpe forløsning for spillere og hele klubben. Det har været nogle hårde år for aalborgensisk ishockey. At komme i finalen er kæmpestort, siger forwarden Jeppe Holmberg.

Aalborg slot tirsdag på egen is de regerende mestre fra Esbjerg Energy med 4-2 i den syvende og afgørende duel i semifinalerne.

- Det kunne være gået begge veje, og der var også lidt nerver på. Men det var fedt at afgøre det foran vores hjemmepublikum, siger han.

21-årige Jeppe Holmberg, der før sæsonen skiftede fra Esbjergs mesterhold til Aalborg, kan tydeligt mærke, at Aalborg Pirates længes efter at tage DM-titlen efter 37 år.

- Det er helt sikkert.

- Det hold, vi har fået samlet i år, består af mange spillere, der har vundet mesterskaber før.

- Der er den erfaring, holdet måske har manglet tidligere. Der er blevet arbejdet hårdt gennem hele sæsonen for at opnå målet om en finale.

- Der har været et pres på, at vi skulle tilbage til toppen. Det er fedt at være en del af, siger han.

På fredag begynder DM-finalerne mod Herning Blue Fox, der som vinder af grundspillet har en ekstra hjemmebanefordel i bedst-af-syv-serien.

Jeppe Holmberg er derfor bevidst om, at Aalborg på et tidspunkt i serien som minimum skal vinde en kamp i Herning for at ende med guldet.

- Vi skal have den udesejr på et tidspunkt.

- Jeg tror, at det bliver afgørende, hvem der kommer bedst ud af perioderne med undertal og overtal. Fem mod fem er de to hold meget jævnbyrdige.

- Kan vi være gode i undertal og selv score i powerplay, så ser det godt ud for os, mener Holmberg.

Den første af syv potentielle guldkampe mod Herning spilles fredag klokken 19.30.