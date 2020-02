Aalborg deler i CL-gyser ude mod ungarsk storhold

En sejr ville have sikret Aalborg videre avancement til ottendedelsfinalen i turneringen.

Aalborg ligger dog stadig på fjerdepladsen og har nu 11 point, mens Flensburg-Handewitt med en sejr over Zagreb er to point efter.

Szeged nåede op på 18 point ligesom Barcelona på førstepladsen, men spanierne har spillet en kamp færre. Paris Saint-Germain er to point efter, og Mikkel Hansen og co. er også noteret for en kamp færre.

Aalborg vidste, at der skulle en ekstra indsats til mod Szeged, der i Aalborg sejrede med syv mål, men ungarerne var på intet tidspunkt foran i lørdagens kamp.

Aalborg kom foran 4-2 og 5-3, og Kristian Sæverås præsterede godt i Aalborg-målet og reddede i første halvleg tre straffekast.

Szeged havde flere profiler fra EM-slutrunden med, og i truppen var blandt andre de to nykårede spanske europamestre Joan Cañellas og Jorge Maqueda.

Aalborg bed dog fra sig, og Buster Juul var ganske flyvende, og med sin sjette scoring bragte fløjspilleren Aalborg foran 15-13 med første halvlegs sidste scoring.

Efter en lidt rodet start på anden halvleg kom der atter gang i Aalborg, som bragte sig på 18-14 og 19-15.

Landsholdets Magnus Saugstrup misbrugte så to oplagte muligheder på indskiftede Roland Mikler i Szeged-målet, og hjemmeholdet reducerede til 18-19 med et kvarter igen.

Mikler blev ved med at redde Aalborgs forsøg, og Joan Cañellas udlignede til 19-19, men efter fire ungarske mål i træk fik Aalborg lidt luft, da Janus Smarason bragte Aalborg foran.

Det blev lige igen, og Henrik Møllgaard bragte gæsterne foran 21-20, og Ómar Ingi Magnússon vred sig fri og øgede til en føring på to mål, og det begyndte at dufte af to point.

Fem minutter før tid lød føringen på 24-22, og René Antonsen kunne have bragt Aalborg foran med tre mål og så godt som lukke kampen. Men han brændte.

Buster Juul så dog ud til at have sikret sejren på et straffekast til 26-24, men Aalborg satte føringen over styr i slutfasen, og Szegeds Dean Bombac udlignede i slutsekunderne.