Aalborg-boss om millionsats: Ingen grund til bekymring

Direktør Jan Larsen forsikrer, at der både er styr på budgetterne, og et stærkt fundament der gør, at økonomien kan bære den kraftige oprustning, der følger med investeringen i verdensstjernen Mikkel Hansen.

Millionerne ruller i Aalborg Håndbold, men der er ingen grund til at frygte, at lønkronerne ruller for hurtigt ud af klubkassen i den ambitiøse håndboldklub.

- Jeg har ro i maven, fordi jeg ved, hvor vi er henne. Der er selvfølgelig ingen statsgaranti for noget som helst her i livet, men vi har en klar plan, som vi kører efter.

- Den plan er bæredygtig, så jeg sover rigtig godt om natten, siger Jan Larsen.

Dansk håndbold har gennem årene set flere klubber, der i jagten på international succes har gearet økonomien så hårdt, at de har knækket halsen.

Det er blandt andet sket i Mikkel Hansens to seneste danske klubber, AG København og GOG.

I kvindehåndbold er Slagelse det oplagte eksempel på en klub, der nåede den ultimative succes, men stod på et skrøbeligt fundament.

- Det er slet ikke sammenligneligt. Selv om vi ikke skulle nå vores sportslige mål, så er det ikke sådan, at vi fra den ene dag til anden smækker med døren og siger tak for nu. Det kommer ikke til at ske. Det kan jeg garantere.

- Der er ingen grund at være bekymret. Vi har været med i rigtig mange år. Vi har været i toppen i de seneste ti år. Vi har en sund økonomi og har penge på bogen, siger Jan Larsen.

Nordjyderne har vundet mesterskabet i tre ud af de seneste fire sæsoner og har det højeste tilskuersnit i dansk håndbold.

Men klubben får yderligere vokseværk i de kommende år. Ikke bare på grund af de betragtelige lønudgifter til Mikkel Hansen.

- Der vil blive opgraderet yderligere. Og vi skal også have en større administration. Jo større pres og aktivitet, jo flere skal vi være til at håndtere det.

- Men det har vi taget højde for i vores planer. Vi har en sund økonomi, en stærk ejerkreds og opbakning fra hele Nordjylland.

- Og vi har en stærk tro på, at den opbakning ikke er blevet mindre siden i går, siger Jan Larsen med henvisning til nyheden om aftalen med Mikkel Hansen.

Med ham og formentlig flere andre store profiler på holdet går Aalborg efter at nå helt frem til Final 4, der er Champions Leagues finalestævne, hvor Europas fire bedste hold kæmper om det prestigefyldte trofæ.

Sidst, det lykkedes et dansk hold at nå så langt, var i 2012, hvor AG København sluttede på tredjepladsen i turneringen. Det blev også klubbens svanesang - ikke bare i Europa, men i det hele taget.

Få måneder senere trak mæcenen Jesper "Kasi" Nielsen sig ud af klubben, der dermed stod uden økonomisk fundament og måtte lukke.

Men nu er tiden inde til, at dansk klubhåndbold igen melder sig ind i den absolutte top i Europa, mener de i Aalborg.

- Vi har meldt nogle ambitiøse målsætninger ud. Og hvorfor skulle vi ikke turde gøre det, når vi har muligheden? Jeg kan se den interesse og opmærksomhed, der er om det her projekt, siger Jan Larsen.

- At vi kommer fra Nordjylland og stiller os op og siger, at vi gerne vil være blandt de bedste i verden, det kan folk godt have en mening om. Men vi tør godt at sige det. Jeg kan ikke garantere, at det lykkes, men vi tror på det, siger Aalborg-direktøren.

Mikkel Hansen tiltræder i sommeren 2022 på en aftale, der strækker sig over tre sæsoner.