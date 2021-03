Aalborg blæser på coronaafbud og generobrer andenplads

Trods fire spillere i coronakarantæne og to mand på skadeslisten vandt nordjyderne med 26-22 på udebane over Århus Håndbold.

Coronavirus har i den seneste uge spredt sig blandt spillerne i Aalborg Håndbold, men der skal tilsyneladende mere til at ryste mesterklubben.

Dermed tilbageerobrer Aalborg andenpladsen fra formstærke Bjerringbro-Silkeborg, som nu er to point efter Aalborg, men også en kamp bagud.

Aalborg-træner Stefan Madsen havde hentet fire U19-spillere ind for at fylde kamptruppen op. Alligevel opbyggede aalborgenserne et solidt forspring i første halvleg.

Ikke mindst på grund af storspil af målmand Mikael Aggefors, der opererede med en tårnhøj redningsprocent.

Han var en del af forklaringen på, at aarhusianerne kun scorede ni mål i de første 30 minutter, så Aalborg kunne gå til pause foran 13-9.

Fredag var Benjamin Jakobsen den fjerde og seneste Aalborg-spiller, der blev konstateret smittet med corona.

Tidligere havde Simon Gade, Lukas Sandell og Magnus Saugstrup også afleveret positive prøver og var blevet sendt i isolation.

Resten af truppen blev testet igen lørdag, og da der ikke blev fundet flere smittetilfælde, blev der givet grønt lys til at afvikle kampen.

Afstanden på de to hold forblev i lejet mellem tre og fem mål i anden halvleg.

Aalborg kunne tillade sig at holde en solid scoringspause, efter at Felix Claar havde bragt holdet foran 24-19 otte minutter før tid.

Først seks minutter senere scorede aalborgenserne igen, men det fik ingen betydning, fordi hjemmeholdet kun havde hakket to mål af forspringet i mellemtiden.

Nikolaj Læsø lukkede scoringen til slutresultatet med sit femte mål.