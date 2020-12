Aalborg-anfører scorer hattrick og sikrer sejr i Metal Ligaen

Hos Aalborg skete det ikke mindst takket være en stor kamp af anfører Julian Jakobsen. Den 33-årige landsholdsspiller leverede således et hattrick - tre scoringer - da bundholdet Odense Bulldogs hjemme blev besejret 5-4.

Den rutinerede Aalborg-profil, der har adskillige slutrunder på cv'et, kom flyvende fra start og havde scoret to gange, før der var spillet fem minutter.

Derfra kørte værterne sejren i hus, selv om det nåede at blive tæt til sidst.

Dermed vender Aalborg tilbage på sejrskurs, efter at det i seneste spillerunde på hjemmebane blev til et 1-5-nederlag til Esbjerg Energy.

Med sejren ligger Aalborg fortsat på andenpladsen i Metal Ligaen. Det nordjyske mandskab har 48 point efter 22 kampe.

Førstepladsen indtages af Rungsted, der tirsdag vandt efter at have lidt et 2-4-nederlag til Herning Blue Fox i seneste spillerunde.

Rungsted besejrede på hjemmebane Sønderjyske med 6-3.

Dermed bevarer det nordsjællandske mandskab førstepladsen i Danmarks bedste ishockeyrække. Holdet har 50,5 point efter 23 spillede kampe.

Det var særligt en stærk anden periode, der lagde grundstenene til den sikre Rungsted-sejr. Værterne vandt de midterste 20 minutter med 3-1 efter scoringer af Morten Jensen, Nichlas Hardt og Tim Daly.

I tredje periode scorede begge hold to gange, og Rungsted kunne dermed fejre en relativt sikker hjemmebanesejr.

I tirsdagens øvrige kampe vandt Frederikshavn hjemme 4-1 over Herlev, mens Herning ude vandt 3-1 over Rødovre.

De halve point i Metal Ligaen skyldes, at coronapandemien har ført til aflysning af nogle kampe, og her er de to hold blevet tildelt 1,5 point hver.