Aalborg-anfører er opereret i hånden og ude i fem uger

Han nåede lige at blive udtaget til det danske landshold og så også frem til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Men begge dele blev spoleret af en brækket knogle i hånden for stregspilleren René Antonsen, som blev skadet i søndagens ligaopgør for Aalborg Håndbold.

Mandag meddeler Aalborg, at René Antonsen har været igennem en vellykket operation for den brækkede knogle i hånden, han pådrog sig i søndagens sejr over Århus Håndbold.

- René forventes derfor at være tilbage på træningsbanen om fem ugers tid. Derefter er det uvist, hvornår han præcist kan være tilbage i kamp.

- Det var dog det bedst tænkelige scenarie af de mulige, selv om vi altså nu desværre er uden René i en længere periode, skriver Aalborg på sin hjemmeside.

Aalborg skal spille to ottendedelsfinaler mod FC Porto i begyndelsen af april, og her må holdet undvære sin anfører.

Det ventes, at René Antonsen kan vende tilbage og deltage i slutspillet for Aalborg.

Hvis Aalborg går videre i Champions League, er der også mulighed for deltagelse i eventuelle kvartfinalekampe.

Aalborg skal spille på udebane i den første kamp mod Porto 1. april. Returopgøret i Aalborg finder sted 7. april.

Den samlede vinder skal i kvartfinalen møde vinderen af opgøret mellem Flensburg-Handewitt og Zagreb.