Aalborg afviser moralsk forpligtelse ved klub-VM

Der har været debat om fodbold-VM i Qatar, hvor mange lande har luftet utilfredshed med værtsnationens syn på menneskerettigheder og arbejdsforholdene for migrantarbejdere. I flere lande har folk opfordret til boykot.

Qatar er dog ikke det eneste land på de breddegrader, som er udsat for kritik i forhold til synet på menneskerettigheder.

Også et land som Saudi-Arabien er ofte til debat på det område. Til oktober skal de danske håndboldmestre fra Aalborg til netop Saudi-Arabien, fordi holdet via andenpladsen i Champions League har kvalificeret sig til klub-VM.

Aalborgs direktør, Jan Larsen, kan ikke forstå, hvis nogen skulle mene, at den nordjyske klub bør boykotte turneringen.

- Jeg synes, debatten er forfejlet. Det er Det Internationale Håndboldforbund (IHF), som afholder det officielle VM for klubhold. Det skal vi deltage i, fordi vi har kvalificeret os til det, siger han.

- Jeg kan da ikke forstå, man skulle melde afbud til det. Hvis vi meldte afbud til det, så tror jeg roligt, jeg kan sige, at der aldrig ville blive inviteret danske hold med til at deltage i den turnering igen.

Det er ikke fordi, Jan Larsen har i sinde at rose Saudi-Arabien for deres syn på menneskerettigheder. Men han mener ikke, det er ham eller den øvrige klubledelse, som skal tage stilling til, om klubben skal blive væk.

- Vi er en sportsklub, og hvis der kommer et forbud fra regeringen mod, at vi skal til Saudi-Arabien for at spille, så tager vi selvfølgelig ikke derned, lyder det fra Aalborg-direktøren.

- Men vi må koncentrere os om det rent sportsligt. Så må politikerne fortælle os, hvis vi ikke skal tage af sted.

TV2 Sports håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen bakker Jan Larsen op i, at der ikke skal lægges et moralsk ansvar over på Aalborg i forhold til deltagelsen i turneringen i Saudi-Arabien.

- Der kommer selvfølgelig nok nogen, som rynker på panden, men det er lidt dobbeltmoralsk. For så skal man gøre det alle steder konsekvent, mener han.

- Så skal det danske kongehus heller ikke tage ned til Saudi-Arabien og deltage i fremstød for dansk erhvervsliv. Ellers bliver sporten syndebukken i det, og det er helt urimeligt, synes jeg.

Til gengæld mener han, at deltagelsen ved klub-VM i et i forvejen komprimeret program kan blive voldsomt hårdt for spillerne.

- Alle råber op om de mange kampe, og så kommer der endnu en turnering, siger Peter Bruun Jørgensen.

- Jeg forstår godt, at de nu er kommet op på et niveau, hvor de bliver inviteret til den slags, men det er bare problematisk, for spillerne bliver slidt endnu mere.

- Vi skal nok se, når der kommer slutrunder og den slags, at spillerne også bliver skadet. Det er hård kost.

Klub-VM skal spilles fra 5. til 9. oktober og har deltagelse af ti hold. Aalborg er direkte i kvartfinalerne, hvor holdet skal møde vinderen af kampen med saudiarabiske Al Wehda og San Francisco CalHeat.