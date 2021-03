Aalborg afliver Esbjerg-kompleks på 20 utrolige sekunder

Inden kampen havde Aalborg endnu ikke vundet over Esbjerg i indeværende sæson. Syv gange har vestjyderne trukket det længste strå inklusive pokalsemifinalen.

- Om ikke andet bør det give ekstra motivation til at slå dem. Hvis vi skal vinde titlen, så skal vi jo slå dem alle alligevel, sagde Aalborgs Jeppe Jul Korsgaard til Nordjyske.

Det var dog ikke til at se i kampens to første perioder.

Shawn O'Donnell åbnede scoringen for vestjyderne, men få sekunder før første pause fik Julian Jakobsen udlignet.

Sidst i anden periode tog gæsterne imidlertid igen føringen, og det lignede en fortsættelse af Aalborgs Esbjerg-kompleks, indtil de føromtalte 20 sekunder vendte op og ned på det hele.

Tobias Maximilian Ladehoff stod for udligningen, 13 sekunder senere bragte Ben Duffy hjemmeholdet i front, og blot syv sekunder efter igen var Julian Jakobsen på pletten med scoringen til 4-2.

Få minutter senere kom spændingen tilbage med Shawn O'Donnells reducering, men det lykkedes Aalborg at holde hele vejen hjem.

Dermed er stillingen 1-0 til nordjyderne i semifinaleserien.

Der spilles bedst af syv kampe for at finde finalisterne. For taberen er sæsonen forbi, da den traditionelle bronzekamp på grund af coronapandemien er aflyst.