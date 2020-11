Aalborg ærgrer sig over dyrt defensivt sats mod ungarere

- Jeg synes, vi spillede en rigtig flot første halvleg med en enorm fysik og en enorm kompakthed i vores forsvar. Men de sidste ti minutter fornemmede jeg, at vi mistede lidt af hårdheden defensivt, og der kom nogle åbne rum.

Det endte med at koste dyrt, at Aalborg Håndbold justerede sin defensive taktik i pausen af onsdagens Champions League-opgør mod Veszprem.

- Derfor prøvede vi fra starten af anden halvleg at ændre lidt og gå op i en offensiv 5-1. Og det må vi erkende, at det fungerede slet ikke for os i dag, lyder det fra træneren efter nederlaget på 27-33.

Aalborg var foran med 18-16 ved pausen, men på godt fem minutter i anden halvleg blev det vendt til en Veszprem-føring på 21-19.

Den rutinerede bagspiller Henrik Møllgaard, der blev Aalborg-topscorer med seks mål, ærgrer sig også over perioden lige efter pausen.

- I starten af anden halvleg, da vi dækkede 5-1, kom vi til at give initiativet væk i kampen, og den blev dyr den fem minutters periode.

Han er skuffet over, at nordjyderne ikke formåede at gribe en god chance.

- Vi havde de muligheder, der skulle til, men vi brændte for meget. Det blev en lille smule stresset, og vi havde mistet lidt af det overskud, vi havde i første halvleg. Vi er kede af det, for vi skulle have fået mere ud af det, siger han.

Aalborg har nu tabt sine seneste tre Champions League-kampe mod storholdene Veszprem, Barcelona og Kiel.

- Vi har hele tiden sagt, at de tre hold er absolutte topmandskaber. Vi betragter os selv som en del af subtoppen, som en gang imellem kan lave en overraskelse mod de helt store. Og jeg synes ikke, vi er så langt fra.

- Jeg tror på, at vi får lavet en overraskelse, siger træner Stefan Madsen.

Allerede om en uge kan Aalborg tage revanche, når holdet tager til Ungarn for at møde Veszprem på udebane.