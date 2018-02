Aalborg Pirates holder nullet og vinder i overtiden

Det blev et målfattigt opgør, da Aalborg Pirates fredag aften tog imod Sønderjyske i Metal Ligaen i ishockey.

Her lykkedes det for hjemmeholdet at score det enlige mål, der sikrede en 1-0-sejr.

Aalborg får dog kun to point ud af kampen, mens Sønderjyske kan tage et enkelt point med hjem, fordi den ordinære kamp sluttede uafgjort.

Aalborg Pirates er fortsat nummer to i Metal Ligaen med 91 point for 46 kampe.

Herning Blue Fox topper ligaen suverænt med 99 point for 45 kampe, og midtjyderne er tæt på at have sikret sejren i grundspillet.

I fredagens øvrige kampe vandt Esbjergs regerende mestre 4-1 hjemme over Hvidovre, mens Frederikshavn White Hawks vandt 5-2 ude over Rødovre Mighty Bulls.

Odense Bulldogs tabte efter forlængelse med 2-3 hjemme til Rungsted, mens Gentofte vandt 3-1 hjemme over Herlev Eagles.