Aalborg Håndbold sejrer smalt i nordjysk lokalopgør

Lørdag tog Aalborg imod i et nordjysk lokalopgør, da Mors-Thy Håndbold var på besøg, og det blev igen til to point til DM-guldvinderne.

Aalborg vandt kampen smalt med 28-26, og dermed topper Aalborg ligaen med sine otte point for fire vundne kampe i sæsonen.

GOG Håndbold på andenpladsen har også maksimumpoint for tre kampe, inden GOG senere lørdag møder Skjern på udebane.

Mors-Thy bed godt fra sig og blev aldrig løbet over ende i opgøret i Aalborg, og gæsterne har i sæsonindledningen både vundet og tabt lige meget. To sejre og to nederlag er det blevet til.

Sejrene er kommet mod TMS Ringsted og KIF Kolding, mens de formodede sværere modstandere som TTH Holstebro og altså Aalborg begge har slået Mors-Thy.

Kampen blev spillet uden mange tilskuere som følge af, at myndighederne fredag lancerede en række nye tiltag i kampen mod coronavirus med start lørdag.

Fredag lød det fra regeringen, at der igen kun må lukkes 500 personer ind til sportskampe, og da antallet dækker over både spillere, ledere, trænere og andre officielle personer, så måtte mange tilskuere holde sig væk fra kampen i Aalborg.