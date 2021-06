Aalborg Håndbold indleder vild trofæjagt mod BSH

Havde man inden sæsonen gik i gang spurgt cheftræner Stefan Madsen, om han ville få så travlt i juni i år, så havde han rystet på hovedet.

- Vi skal godt nok ramme mange ting, hvis det skal lykkes, så det er jo fantastisk, at vi står i sådan en situation nu, siger han.

Han mener, at holdet har fundet en fin balance på træningsbanen og har været gode til at skille tingene ad i de forskellige turneringer, hvor der alle steder er stillet store krav

Samtidig har spillerne leveret på et ekstremt højt niveau, og det har været opskriften på, at klubben nu, mens de fleste andre går på sommerferie, har tre travle uger foran sig.

- Der er ikke nogen af os, der har prøvet det før. Det handler om at træne fornuftigt og meget med hovedet og knap så meget med kroppen, så kroppen kan præstere, når der er kamp.

- Det er fantastiske opgaver, der venter os, så vi lever også på dampe af eufori og glæde over, at vi har formået at præstere, som vi har gjort. Det giver lidt ekstra kræfter, siger Stefan Madsen.

Han kommer ikke til at spekulere i at spare på ressourcerne undervejs.

- Vi forbereder os på hver enkelt kamp. Så må vi dø med skoene på. På nuværende tidspunkt kan vi ikke spare ressourcer, fordi vi har vigtige kampe senere.

- Lige nu er hver eneste kamp liv eller død, så det kommer vi til at spille efter, siger han.

Også Aalborg-direktør Jan Larsen er imponeret over, at holdet er med til det sidste i de tre turneringer i en sæson, hvor coronapandemien har kastet skygger, og holdet blandt andet har været ramt af et smitteudbrud undervejs.

- Sæsonen har været intens. Helt vanvittig. Vi har spillet ufatteligt mange vigtige kampe. Jeg har ikke rigtigt kunnet finde nogen kampe, hvor jeg tænkte, at den kamp kan vi tage det stille og roligt i.

- Så det har været en lang perlerække af kampe med fuld knald på, men jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over, at det er gået godt, for jeg er godt klar over, at vi har et godt håndboldhold, siger han.

I BSH-lejren har man også stor respekt for de resultater, Aalborg har leveret det seneste år. Og selv om BSH to gange i sæsonen har besejret nordjyderne i ligaen, så er Aalborg favorit til mesterskabet, siger BSH-direktør Jesper Schou.

- Det er de helt klart. Men det er ikke det samme, som at vi ikke vil jagte muligheden.

- Vi har slået dem to gange i ligaen, så jeg synes egentlig, at vi står godt til dem. Men det er et hold, der om 14 dage skal spille Final 4 i Köln, så det siger alt om kvaliteten, og at det er dem, der har den store favoritrolle.

- Men vi jagter klart muligheden. De får ikke bare lov at få et dansk mesterskab, skal jeg love, siger han.

I Aalborg tager man gerne favoritværdigheden på sig, men i virkeligheden betyder den ikke så meget, mener Jan Larsen.

- Det er to rigtig gode hold. BSH har især efter jul spillet fremragende. Det er et rigtig godt hold med masser af rutine og nogle unge spillere, der også er kommet med noget, så vi er klar over, at der skal gås til makronerne.

- Hvis man kigger på papiret, så kan man godt sige, at vi er små favoritter, men det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om, hvem der præsterer på banen, og det handler om at være bedst på dagen. Vi får kam til vores hår.

Finalen fløjtes i gang onsdag aften klokken 20.30. Der er returkamp i Silkeborg på tirsdag i næste uge. Ender kampene med en sejr til hvert hold eller to uafgjorte, skal finaleserien ud i en tredje og afgørende kamp.

TTH Holstebro og GOG i kampen om bronzemedaljerne. Første kamp i Gudme begynder 18.30 onsdag.