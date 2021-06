Aalborg Håndbold indleder guldjagt med sejr over BSH

Dermed skal nordjyderne blot have uafgjort i returkampen tirsdag for at tage endnu et sæt guldmedaljer. Vinder BSH derimod, skal finaleserien afgøres i en tredje kamp.

Her blev den første DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg vundet med 37-34 foran egne fans i Aalborg.

Danmarksmesterskabet kan blive Aalborgs første af potentielt store tre triumfer i denne sæson. Holdet er således også nået frem til Final 4-stævnet i både Champions League og den danske pokalturnering, der begge spilles i løbet af juni.

Aalborg havde ikke cheftræner Stefan Madsen på sidelinjen onsdag. Madsen er sendt i isolation, fordi han har været i nær kontakt med en coronasmittet.

Hjemmeholdet kunne formentligt godt have brugt cheftræneren i kampens start, for BSH lagde godt ud og fik et lille overtag.

Aalborg kæmpede med at finde rytmen i angrebet, men sørgede i den anden ende for, at gæsterne ikke trak fra. Midtvejs i første halvleg stod der 10-8 til BSH.

Men det holdt ikke længe. Nordjyderne kom så småt i gang, og en håndfuld minutter før pausen kom Aalborg foran for første gang i kampen, da Lukas Sandell scorede til 14-13.

Det forblev dog tæt, hvilket pausestillingen 17-17 også vidnede om. Men mens BSH altså kunne glæde sig over at være godt med i kampen, så kom gæsterne ud af første halvleg med et stort minus på holdkortet.

Klaus Thomsen, der er i gang med sin sidste sæson som professionel håndboldspiller, blev således ramt af en skade, der ventes at holde ham ude af alle finalekampene. Dermed har 35-årige Thomsen med al sandsynlighed spillet sin sidste kamp.

Det begyndte også at gå ned ad bakke inde på banen for BSH. Aalborg startede anden halvleg med fornyet skarphed, og efter små ti minutter stod der 27-21 til hjemmeholdet.

BSH-træner Peter Bredsdorff tog en timeout for at stoppe blødningen, men det hjalp kun i begrænset omfang. Med ti minutter tilbage var Aalborg foran med fire mål og i kontrol.

Buster Juul sendte Aalborg på 35-30 med små fem minutter tilbage, og så begyndte det for alvor at lugte af en nordjysk sejr. Den opstod der aldrig for alvor tvivl om.