Aalborg Håndbold henter bagspiller hjem fra Bundesligaen

Dermed vender han hjem til barndomsklubben efter tre sæsoner i udlandet.

Martin Larsen slår aktuelt sine folder i den tyske Bundesliga for Leipzig, hvor han tiltrådte sidste sommer efter to sæsoner i franske Pauc.

Træner Stefan Madsen ser frem til at tilknytte Martin Larsen.

- Han er en spiller med et kæmpe fighterhjerte, der samtidigt besidder store kvaliteter i begge ender af banen.

- Han har udviklet sit spil yderligere i udlandet, og med hans kendskab til klubben og ikke mindst spillemæssige evner er jeg sikker på, at han bliver en vigtig brik i jagten på at opnå vores mål, siger Stefan Madsen.

Martin Larsen har altid haft en plan om at vende tilbage.

- Mine sæsoner i udlandet har været meget lærerige, men jeg har hele tiden haft en ambition om at vende tilbage til Aalborg Håndbold en dag, siger Larsen og fortsætter:

- Timingen var god for begge parter på nuværende tidspunkt, og det føles som det helt rigtige skridt for mig. Jeg har selvfølgelig fulgt klubben tæt de seneste sæsoner, og det har virkelig været spændende at følge den fortsatte udvikling.

Aalborg kvalificerede sig onsdag til Champions League-kvartfinalerne ved at slå Porto sammenlagt på reglen om flest scorede udebanemål.

I kvartfinalen venter tyske Flensburg-Handewitt.