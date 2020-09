Aalborg Håndbold fortsætter god start i Champions League

Onsdag aften tog holdet således anden sejr ud af to mulige, da det på hjemmebane blev til en sikker 38-29-sejr over ukrainske HC Motor Zaporizhia.

I første runde blev det til sejr over det slovenske mandskab Celje.

Omkring 400 tilskuere havde fået lov til at overvære onsdagens opgør.

De ukrainske gæster fulgte fint med i starten af opgøret, men stille og roligt trak aalborgenserne fra. Dermed kunne de gå til pause foran 17-13.

I anden halvleg kom HC Motor bedst ud fra omklædningsrummet. De ukrainske mestre fik spist lidt af hjemmeholdets forspring, inden Jonas Samuelsson fik skudt gang i Aalborgs målscoring på en kontra.

Det næste stykke tid holdt Aalborg et forspring på omkring tre-fire mål, men HC Motor kæmpede godt imod og lod sig ikke helt knække.

Aalborg fortsatte dog med at trykke på, og godt halvvejs i anden halvleg var Jonas Samuelsson igen på pletten og gjorde det til 30-23.

Det så ud til at være det endelige dødsstød for gæsterne, der til sidst ikke havde meget mere tilbage at skyde med.

Dermed kunne Aalborg cruise sig til en sikker sejr på hjemmebane og sætte yderligere to point på kontoen i den fornemme klubturnering.

Næste opgave i Champions League er imod Zagreb 30. september.

Derudover er Aalborg blandt andet i gruppe med storklubberne THW Kiel, Barcelona og Veszprem, der alle også har vundet deres første kampe.

I den hjemlige liga har Aalborg også fået en god start. Klubben ligger på førstepladsen med fire sejre ud af fire mulige.