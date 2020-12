Aalborg Håndbold falder til sidst mod Barcelona

Aalborg Håndbold flirtede med endnu et stort resultat i Champions League onsdag aften, men måtte til sidst se sig besejret af Barcelona.

Sidste uges sensationelle udesejr over Veszprem var tæt på at blive fulgt op af endnu et point, men i løbet af de sidste to minutter tippede hjemmekampen mod Barcelona over til gæsternes fordel.