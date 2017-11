AaB'er i perfekt jubilæum: Hæmningerne er lidt mere væk

- Det har længe været en milepæl at nå de 100 kampe. Jeg er rigtig glad for klubben, byen og tilhængerne, så at have kunnet repræsentere AaB i indtil videre 100 kampe er rigtig stort for mig, siger Blåbjerg.

- Og at det så skete med en matchvinderrolle i en sejr, gør det kun endnu bedre.

Blåbjerg er trods positionen i forsvaret nu vicetopscorer for AaB i denne sæson.

- Jeg prøver måske at opsøge chancerne lidt mere, end jeg tidligere har gjort. Hæmningerne er lidt mere væk, så jeg nu mere tør at slå mig i feltet. Det har båret frugt indtil videre, siger Blåbjerg.

For AaB-træner Morten Wieghorst betyder det meget at have Jakob Blåbjerg, der kom til AaB som U13-spiller, i truppen.

- Blåbjerg vokser hele tiden. Han er en spiller, der har bidt sig fast. Han startede denne sæson på bænken, men han er dejligt ærgerrig og arbejder meget seriøst med tingene, siger Wieghorst.

- Han er fastgroet AaB-dreng, så han er jo AaB. Det er vigtigt at have sådanne spillere i en trup.

Selv om det blev til en sejr, er Blåbjerg langt fra tilfreds med kampen.

- Bundlinjen kunne ikke have været meget bedre, men kigger man nærmere på kampen, var der mange ting, vi gerne ville have gjort bedre, siger Blåbjerg.

- Især anden halvleg blev noget rod. Vi turde ikke rigtig vise os for hinanden, og FC Helsingør kom også ud med mere energi. Det betød, at vi kom til at parere frem for at komme med et modsvar.