AaB vil sætte nye mål i mesterskabsspillet

Klubben kan dog næppe nå top-3 og har otte point op til FC København på fjerdepladsen.

- Lad os bruge roen rigtigt. Vi skal finde det rigtige spændingsleje. Der skal være pres på.

- Hvis presset ikke er der, så må vi selv skabe det. Vi skal sørge for at sætte os mål og præstere nok til at slå de hold, der er placeret over os, siger Wieghorst.

AaB har ikke slået nogen af holdene i Superligaens nuværende top-6 i denne sæson. Her er tale om Brøndby, FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AC Horsens.

Nordjyderne spillede de første syv kampe i sæsonen uden en eneste sejr. Dermed har klubben været på baghjul og nåede først top-6 i de sidste runder af grundspillet.

- Det er rigtig rart, og jeg er stolt og glad for at være der, hvor vi hører hjemme. Der skal sendes stor anerkendelse og ros til Wieghorst og staben, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

- Vi så sidste år, hvor vanskeligt det var at udvikle et hold, når man skal spille med det nedrykningsspøgelse hængende over os.

- Det kan vi bedre arbejde med nu. Vi så, hvordan FC Nordsjælland udviklede sit hold sådan sidste sæson, siger han.

Søndagens aarhusianske modstander skal i den ene nedrykningspulje, hvor Hobro, Silkeborg og Helsingør venter.

Det ser AGF-træner David Nielsen som en udfordring.

- Det bliver utroligt jævne fodboldkampe. Der er ikke nogen, som kommer til at køre andre hold over, siger David Nielsen.

AGF har et point ned til Silkeborg på andenpladsen i nedrykningspulje 1.