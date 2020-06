AaB-træner vil bruge mesterskabsspil til udvikling

Ifølge AaB-træner Jacob Friis er fokus ikke så meget på at nå bronzemedaljerne. Han vil i stedet bruge mesterskabsspillet til at udvikle holdet.

- Vores tilgang til kampene i mesterskabsspillet er stadig at udvikle holdet, konstaterer Friis.

Aktuelt er AaB sidst i top-6 med ni point op til AGF på tredjepladsen.

Afstanden til aarhusianerne kan dog blive endnu større, hvis AGF får point søndag aften mod Brøndby. Men det ændrer ikke noget for AaB-træneren.

- Vores præmis for det her mesterskabsspil ændrer sig ikke alt efter, hvor mange point, der er op til bronzemedaljerne.

- Jeg er glad for, at der er stadig ni kampe tilbage, hvor vi kan måle os og se, hvad der skal til for at rykke os og for at kunne bide skeer med de store hold, siger Friis.

AaB-profilen Patrick Olsen vil dog ikke droppe håbet om bronzemedaljer.

- Hvis jeg ikke tænkte på at nå tredjepladsen, kunne jeg lige så godt stoppe med at spille fodbold.

- Det handler om at jagte det næste, og så må vi se, hvad det kan blive til, siger den 26-årige midtbaneprofil.

Den 1. juli venter der nordjyderne en pokalfinale mod Sønderjyske, men Patrick Olsen vil fortsat ikke rette fokus mod den kamp, selvom det ser svært ud i Superligaen.

- Hvis vi ikke bygger noget godt op i Superligaen, så kan vi heller ikke stå stærkt i en pokalfinale, konstaterer Olsen.

Allerede på onsdag venter der endnu en svær opgave for AaB, som skal på besøg hos FC København.