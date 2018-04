AaB-træner trods nederlag: Spillerne fortjener ros

AaB-spillerne blev tidligere på måneden udsat for heftig kritik af klubbens egne fans efter et pokalnederlag til 1. divisionsklubben FC Fredericia.

Til trods for en flot præstation måtte AaB onsdag tage til takke med et nederlag på 1-2, da holdet var på besøg hos FC København i Alka Superligaen.

Præstationen i Parken er dog ifølge cheftræner Morten Wieghorst et bevis på, at holdet har taget kritikken til sig, og han mener, at spillerne trods nederlaget fortjener stor ros for onsdagens kamp.

- Først og fremmest synes jeg, at indsatsen fra spillerne var super. De har taget imod noget kritik, og meget af det har været berettiget, men nu skal de have ros for at have ydet en stor indsats, siger han.

Efter et tungt FCK-pres i kampens indledning kom AaB tilbage og fik udlignet i første halvleg, og i kampens sidste minut stod overliggeren så i vejen, da nordjyderne var centimeter fra at sikre sig et uafgjort resultat.

Trods nederlaget var AaB-træneren meget tilfreds med præstationen fra sine spillere.

- Vi har prøvet at bruge kritikken konstruktivt og komme stærkere ud af det, og det synes jeg, at spillerne har taget til sig.

- Det havde været prikken over i'et, hvis vi havde scoret på frisparket til sidst og var kommet afsted med et point.

- Vi leverede en god præstation, og spillerne leverede en intensitet, som jeg ikke har set ret ofte i min tid i AaB. Det kan vi absolut tage med, siger han.

Onsdagens nederlag ændrer ikke på, at AaB fortsat indtager femtepladsen i Alka Superligaens Mesterskabsspil.