AaB-træner har varmet op til debut med stime af nederlag

- Det bliver ikke nemt for FCK. Vi skal selvfølgelig levere mere, end vi har gjort i testkampene, men jeg er sikker på, at de ting, vi arbejder med, vil virke, siger Marti Cifuentes.

Den 38-årige spanier, der er hentet i norske Sandefjord, forklarer, at testkampene er blevet brugt til at udvikle holdet, og så har han set hele truppen an.

- Jeg er helt rolig, selv om vi har tabt.

- Det er klart, at alle ville være glade, hvis vi havde vundet de tre kampe med 5-0, men det var ikke vores tilgang. Vi gik selvfølgelig efter at vinde, så det er ikke for at komme med en undskyldning.

- Vi har ikke været gode nok, men vi har også brugt kampene til at udvikle idéer, og så har vi givet alle spillere i truppen chancen, forklarer han.

Spanieren har overtaget ansvaret fra assistenten Peter Feher, der blev forfremmet i efteråret, efter at Jacob Friis med kort varsel stoppede som AaB-træner af personlige årsager.

Cifuentes vil gerne spille offensiv fodbold med et højt pres i AaB. Han ønsker samtidig at udvikle det nordjyske mandskab, når holdet er i boldbesiddelse. Men det vil tage tid.

- Jeg har været træner i 17-18 år, og jeg ved, at det er en proces at bygge et nyt hold. Det er tredje gang, at jeg kommer til et hold midt i en sæson, og jeg er endt med at få gode resultater hver gang.

- Jeg er rolig, for vi har gode spillere i AaB, og vi skal bare arbejde videre.

- Hvis vi kun fokuserer på resultater, så fokuserer vi på noget, vi ikke kan kontrollere. Vi skal have fokus på at spille god fodbold, og gør vi det, så vil vi også vinde kampe, siger Marti Cifuentes.

Efter to et halvt år i Sandefjord vurderer spanieren, at han er kommet til Skandinaviens stærkeste liga. Han er tilfreds med faciliteterne i Aalborg og kvaliteten i truppen.

For tiden råder AaB dog ikke over nogen angriber, der blander sig i de øverste lag på topscorerlisten.

Den norske midtbanespiller Iver Fossum har scoret en tredjedel af nordjydernes 15 mål i efteråret og er holdets farligste.

De manglende mål fra frontløberne bekymrer dog ikke den nye træner.

- Vi har to fantastiske angribere i Tim Prica og Tom van Weert, som er gode i boksen. Og så har vi mange, der kan score mål - som Iver Fossum. Vi har også en hurtig spiller i Nkada Timothee.

- Som jeg ser det, så kan vi score vores mål på mange forskellige måder, siger Marti Cifuentes.

I de første kampe af foråret må AaB dog undvære holdets største stjerne, Lucas Andersen, der er på vej tilbage efter en skade. Hvornår, Andersen kan returnere, er uvist.

- Lucas er en meget vigtig spiller for os, men vi skal ikke haste det. Vi skal sørge for, at han har et godt fundament, så han ikke bliver skadet igen, siger AaB-træneren.

Onsdagens hjemmekamp mod FC København fløjtes i gang klokken 20.

De to hold er placeret midt i tabellen på sjette- og syvendepladsen. FCK har 20 point, mens AaB har 19.