Frederik Børsting og AaB kan selv afgøre, om det skal blive til en plads i mesterskabsspillet i denne sæson. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

AaB-træner er lykkelig over at have skæbne i egne hænder

AaB-chef Jacob Friis priser sig lykkelig for, at holdet med en sejr over AGF er så godt som sikker på top-6.

Sport - 31. maj 2020 kl. 21:18

AaB måtte søndag nøjes med et enkelt point i kampen mod Esbjerg, der endte 1-1. Det betyder dog stadig, at nordjyderne er noget nær sikre på at ende i top-6, hvis de lykkes med at slå AGF i næste og sidste kamp i 3F Superligaens grundspil. Læs også: Dominerende AaB må nøjes med et point i Esbjerg En sejr vil betyde, at Randers højest kan ende á point med AaB, der har en målscore, som er seks mål bedre end Randers'. Kronjyderne mangler at spille mod Hobro og FC København. AaB-træner Jacob Friis er glad for, at hans hold har det i deres egne hænder. - Det er dejligt, at vi ikke er afhængige af andre i år, siger Jacob Friis med henvisning til sidste sæson, hvor AaB missede top-6 på sidste spilledag, fordi resultaterne ikke flaskede sig i andre kampe. - Vi gjorde, hvad vi kunne sidste år, og det var vi sådan set tilfredse med. Men sådan skulle det ikke gå dengang. Selv om top-6 ikke er sikret endnu, påpeger den ambitiøse træner, at holdet blot er tre point efter FC Nordsjælland på tredjepladsen. - Jeg kan også være ambitiøs og sige, at vi ikke er ret langt fra medaljer. - Men om man kigger på, at vi er tæt på bronzemedaljer, eller at vi har Randers lige efter os, så ændrer det ikke på vores indstilling til AGF-kampen næste søndag. Viceanfører Patrick Olsen er også godt tilfreds med situationen angående top-6. Ifølge ham er det ikke vigtigt, hvordan det går Randers i de sidste kampe - Det er altid dejligt, at man selv kan afgøre det. Det skal vi også gøre. - Men vi skal ikke koncentrere os om, hvad FCK-Randers bliver i den sidste kamp. Vi skal kun tænke på vores egen kamp mod AGF. - Og hvis der er noget, vi gerne vil, så er det at slå AGF og sikre os top-6.