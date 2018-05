AaB-træner: Titelkandidater er på et andet niveau

På trods af, at begge hold deltager i mesterskabsspillet, ser AaB's træner dog et stort niveaumæssigt hop fra femtepladsen til titelkampen mellem FC Midtjylland og Brøndby.

- Måske er der nogen, der har tænkt, at AaB allerede nu kan konkurrere med de to i toppen. Men det kan vi ikke over en hel sæson.

- På dagen kan vi, og det har vi vist i slutspillet, siger Morten Wieghorst.

Han ser generelt gode takter fra nordjyderne i mesterskabsspillet. Men netop de to mesterskabskandidater har været de største udfordringer i forårets slutspilskampe.

- Vi har været væk i to kampe. Det var Brøndby-kampen hjemme og FC Midtjylland ude. De var simpelthen bedre end os på dagen.

- Bare se på stillingen. Det pointantal er virkelig flot af begge hold, siger AaB-træneren.

Dermed bliver det en stor udfordring, som han og mandskabet tager op i sæsonens sidste kamp.

- Det handler for os om at få en god afslutning og vise, at vi kan konkurrere mod et af de hold, der har gjort det godt gennem en sæson, slutter Morten Wieghorst.

Kampen på Brøndby Stadion spilles mandag klokken 18.